Pirlo: “Fagioli ha grande prospettiva. L’Inter? Dobbiamo cancellare la partita di Milano”

TORINO – Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro la SPAL in Coppa Italia, che ha garantito ai bianconeri il passaggio alla semifinale, che giocheranno contro l’Inter prima a San Siro e poi all’Allianz Stadium per la gara di ritorno.

Quattro vittorie su cinque partite, ma soprattutto cinque giovani dell’under 23 in campo.

“Siamo contenti del risultato e di aver fatto giocare i ragazzi. Con i grandi non è facile giocare a questo livello soprattutto nella Juventus, quindi siamo veramente felici per questo”.

La sfida contro l’Inter.

“La partita di Milano fa parte del campionato ed è stata dimenticata, quella che giocheremo la prossima settimana sarà una semifinale di Coppa Italia e la affronteremo con grande voglia di andare in finale. Saranno due partite completamente diverse: quella di domenica scorsa è da cancellare e invece la prossima è quella per raggiungere la finale”.

Non avete subito gol per la terza volta. Ci saranno altre occasioni per i giovani?

“Fa sempre piacere non subire gol ci aiuta ad avere più consapevolezza del lavoro che stiamo facendo, soprattutto ora che stiamo giocando ogni tre giorni e che a volte può mancare la lucidità. I giovani stanno facendo molto bene, però adesso per fortuna abbiamo recuperato quelli malati di covid e speriamo di non aver più infortuni. Dipende dal futuro, non è facile per loro catapultarsi da una partita di Coppa a un’altra. Se ci sarà spazio giocheranno”.

Su Buffon?

“Avere Gigi è un grande piacere per me, vederlo allenarsi tutti i giorni fa capire che ha ancora la voglia di un ragazzino. Quando uno ha questa energia può andare ancora avanti, solo quando non hai più gli stimoli ti devi fermare. Quando giocavo non pensavo potesse andare avanti per tutto questo tempo invece è stato bravo a superare gli acciacchi e a lavorare sul suo fisico con grande lucidità mentale. Avrà ancora spazio perché ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri al mondo”.

La gara di Fagioli? Come stanno Morata e Bernardeschi?

“Bernardeschi ha subito una distorsione alla caviglia lieve, mentre Morata un pestone, credo possano esserci domenica. Fagioli ha fatto una grande partita a livello fisico e tecnico, è un giocatore importante di prospettiva. Dobbiamo farlo crescere al meglio”.

