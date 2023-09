Pirlo, altra sconfitta per la Sampdoria: l’ex Juve è già a rischio esonero?

Tre sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie B per la Sampdoria: la panchina dell'ex Juve Andrea Pirlo è già in bilico?

Terza sconfitta su tre in casa per la Sampdoria di Andrea Pirlo, battuta ieri sera 1-2 dal Cittadella. La squadra dell'ex Juve ha iniziato la stagione in salita, con appena una vittoria e un pareggio nelle prime cinque giornate di Serie B.