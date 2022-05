Pirlo: “Da allenatore ancora non ho fatto nulla, il Milan come l’Italia 2006”

Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus, ha parlato della sua nuova carriera da tecnico, parlando anche di Tonali.

Andrea Pirlo, ex calciatore e allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione della giornata Hall of Fame del calcio italiano, riconoscimento che è stato assegnato all'ex mediano di Milan e Reggina già nel 2020, ma per la pandemia soltanto oggi c'è stata la premiazione. Ecco le sue parole sulla vittoria dello Scudetto del rossoneri: "Il Milan ha fatto come l'Italia al Mondiale 2006: all'inizio non era favorito, ma poi è riuscito a vincere".