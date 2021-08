Pires: “Mi piacerebbe vedere CR7 e Pogba al Psg”

L'ex giocatore dell'Arsenal ha rilasciato delle dichiarazioni sul portoghese

Ma sono ore calde anche sul fronte Pjanic perche proprio dalla Spagna, sostengono che in settimana ci sarà un incontro tra Fali Ramadani e la dirigenza della Continassa, per discutere del futuro del bosniaco, il que farebbe carte false pur di ritornare sotto la Mole. Prima però bisognerà capire anche chi saranno i sacrificati in casa Juve e sulla lista dei partenti ci sono i nomi dei soliti noti, da Demiral a Ramsey, fino a Bentancur ed Arthur. L'incognita piu grande resta ancora sul futuro di Cristiano Ronaldo, rientrato si nel quartier generale della Continassa ma che ancora non si è esposto chiaramente su quello che sarà la stagione che sta per cominciare.