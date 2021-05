Pippo Baudo: “Ronaldo è spocchioso, Pirlo ha sopportato il peso di un’annata strana”

Il conduttore e tifoso della Juventus ha parlato

La Juventus ha vinto la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta per 1-2, conquistando il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli a gennaio. I bianconeri sono ora attesi dall'ultima giornata di campionato in programma contro il Bologna domenica sera: la Juventus dovrà vincere a tutti i costi e sperare in un passo falso del Napoli contro il Verona o del Milan contro l'Atlanta, che le consentirebbero di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Della partita contro la Dea e di Andrea Pirlo ha parlato il noto conduttore e tifoso bianconero Pippo Baudo, che non ha lesinato, intervistato dai microfoni di Sky Sport, critiche a Cristiano Ronaldo: "Io sono juventino incallito fin da bambino da quando c’era Boniperti di cui sono diventato amico. Una stagione stranissima, nutro simpatia nei confronti di Pirlo che ha dovuto sopportare il peso di un’annata difficile. La finale è stata una partita molto bella ma io rivolgo il mio pensiero a Gasperini che è stato sfortunato e ha fatto una bellissima partita ma la Juve era più forte. Ronaldo dal punto di vista dell’apporto ha dato tanto ma non sono iscritto al club degli innamorati di Cristiano Ronaldo, spocchioso, vuole giocare sempre a sinistra anche se è in età avanzata".

Di Juventus ha parlato anche l'ex portiere Dino Zoff, intervistato dai microfoni di Sky Sport circa l'addio di Buffon alla squadra bianconera a fine stagione: "Mi fa piacere per lui che è ancora in campo, io purtroppo non lo sono già da un po'. Già giocare è importante, figuriamoci vincere come ieri. Complimenti a lui. Non voglio dare giudizi, ognuno fa quello che si sente. Se ha ancora voglia di giocare fa bene a continuare. I portieri hanno lunga durata, è una grande soddisfazione. Si fa sempre fatica a smettere".