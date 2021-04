Piovanelli: “Juve? Ha la squadra più scarsa degli ultimi 10 anni…”

L'ex Juventus ha parlato

TORINO - Leonardo Piovanelli , ex Juventus e Atalanta, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento dei bianconeri e del match di domenica alle 15 contro i nerazzurri al Gewiss Stadium, sfida decisiva per la qualificazione in Champions, soprattutto della squadra di Gasperini. Queste le sue parole: "Sarà una bella partita perché ora si può parlare di due formazioni che a livello italiano si equivalgono. Da sottolineare il gran cammino dell'Atalanta e il 'declino' della Juventus. La Juve? Ha la squadra più scarsa degli ultimi dieci anni... Prima aveva Pogba, Pirlo e Vidal; ora Bentancur, Ramsey e Rabiot. Mi pare una cosa completamente diversa. Hanno preso il più forte di tutti, CR7 , però se ad esempio invece di prenderne uno da 10 ne acquistato tre da tre forse era meglio. Pirlo? E' una scommessa e difficilmente si vincono. Simone Inzaghi è stata una scommessa vinta ma anche perchè aveva fatto esperienza al settore giovanile. Partire così è dura. E poi non è detto che chi è stato un grandissimo calciatore debba essere anche un tecnico importante. Sono due mestieri diversi.

Poi ancora: "Partita contro l'Atalanta? Sarà una bella partita da tripla ma, ripeto, va sottolineato il bel lavoro dell'Atalanta per riuscire ad essere al livello dei bianconeri. Le prime 4 sono quelle che andranno in Champions? Sì, perché il Napoli lo vedo uno scalino sotto e dispiace perché è una squadra simpatica. La delusione in campionato è la Roma che arriva sempre lì ma poi non ce la fa. Meno male che è andata avanti in Coppa. Meglio l'attacco della Juventus o dell'Atalanta? La Juve ha Ronaldo. Morata è a mezzo servizio e Dybala è stato tanto fuori. Kulusevski non mi pare una punta. Si sono ritrovati da poter averne tanti ad un numero limitato. Io avrei visto bene Milik".