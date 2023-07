Pioli: “Rivali per lo Scudetto? Le squadre sono le solite”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua in conferenza stampa, parlando anche delle rivali per lo Scudetto.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato nella conferenza dei rossoneri. Ecco le sue parole sullo Scudetto, obiettivo anche della Juventus: "Rivali per lo Scudetto? Gli avversari saranno i soliti. Le griglie le fate voi e non gli ultimi due anni non ci avete mai indovinato... Non conta ora. Sarà un campionato combattuto e difficile.