Pioli: “Ha ragione Allegri, il Napoli è favorito per lo Scudetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla supersfida tra Napoli e Juventus, parlando anche di Allegri e Spalletti.

redazionejuvenews

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza, parlando anche di Napoli-Juventus. Ecco le sue parole: "Sono due toscani ai quali piace molto darsela contro l'uno con l'altro. L'uno dice che è favorito l'altro. In questo momento è chiaro che sia favorito il Napoli: 7 punti sono tanti, ma non decisivi. Mi godrò la partita: da una parte c'è la brillantezza del Napoli e dall'altra la concretezza della Juve.

Il gruppo è forte quando è completo. Giocatori come Zlatan, Simon e Florenzi sono forti anche per la leadership e la credibilità che hanno. Origi e Kjaer ci sono per domani, Rebic viene con noi perché potrebbe aggregarsi da domenica con la squadra. Gli altri spero a breve.

È abbastanza normale che ci sia un occhio più critico nei nostri confronti perché abbiamo vinto lo Scudetto con un ottimo calcio e quando questo viene meno si punta un po' il più dito, ma è quello che vogliamo anche noi... Le critiche ci stanno perché non abbiamo portato a casa i risultati che dovevamo portare a casa. La stagione è lunga, il campionato non finirà neanche stasera. Non dimentichiamoci come abbiamo vinto lo Scudetto. La Supercoppa è un obiettivo immediato, quello sì".