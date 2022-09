Pioli sul gol annullato a Milik: “Spiazzante, bisogna trovare soluzioni”

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche dell'annullamento del gol di Milik . Ecco le sue parole: "Difficile dare una risposta. Quello che è successo è un po' spiazzante... Poi è facile puntare il dito, ma bisogna trovare delle soluzioni migliori in cui ci sia più equilibrio per una migliore decisione finale".

Sulla gara di domani: "Se noi giochiamo a livello alto, Italia o Europa non fa differenza, abbiamo più possibilità di vincere. A Reggio non abbiamo fatto una grande partita e non abbiamo vinto, a Madrid facemmo bene e abbiamo vinto, nelle altre partite meno bene e non abbiamo vinto. Servirà una partita di alto livello".