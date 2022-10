Pioli in vista di Milan – Juventus: “Giocare tanto incide sugli infortuni”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della situazione infortuni dei rossoneri, in previsione della gara con la Juventus.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN, parlando della vittoria contro l'Empoli. La Juventusguarda interessata, visto che sabato prossimo ci sarà la sfida con i rossoneri. Ecco le parole del mister del club lombardo: "La squadra ha dimostrato di aver preparato bene la partita mentalmente nella prima mezzora, ma dovevamo far gol e non ci siamo riusciti, poi è chiaro che gli infortuni ci hanno un pochino disunito. E' un successo importante perché venivamo dalla prima sconfitta della stagione. Ho un gruppo di giocatori che ha voglia di rimettersi in discussione encomiabile, quindi dobbiamo andare avanti anche con gli infortuni. Ora pensiamo alla prossima".