Pioli dopo il ko con il Chelsea: “Sapremo affrontare bene la Juventus”

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Ho bisogno di dare minutaggio a chi rientra da infortuni e far riposare chi ha giocato tanto. Ci aspettano la Juve sabato e ancora il Chelsea martedì . Ora serve grande concentrazione per la Juve, sapremo affrontarla bene".

Sulla sconfitta con il Chelsea: "Da cosa nasce? Da una serata non ottimale. Abbiamo gestito male molti palloni, regalandoli spesso agli avversari. Abbiamo fatto poco per quelle che sono le nostre qualità, non c'è altro se non una giornata in cui dovevamo essere molto più lucidi. Non ci siamo riusciti, poi loro hanno preso fiducia e si sono sciolti. La sconfitta pesante ci deve tirare fuori subito una reazione forte. Fa male, ma deve darci ancora più determinazione ed attenzione nel preparare la gara con la Juventus. I cambi li ho fatti per far rifiatare qualcuno e per dare minuti a chi è rientrato".