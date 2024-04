Pioli: “Sono stati giorni difficili, vogliamo arrivare secondi”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla Juvein conferenza. Ecco le sue parole: "Deve essere assolutamente così, anche purtroppo per gli ultimi risultati negativi. Il focus deve essere arrivare secondi. Sono stati 10 giorni difficili. È facile, tra virgolette, perché non possiamo fermarci a queste delusioni che abbiamo subito e che abbiamo dato a questi tifosi, quindi per forza dobbiamo avere la voglia, il riscatto, il rimanere compatti e il desiderio di vincere le partite fino a campionato. Soffriamo di queste situazioni, ma abbiamo il dovere di rialzarci. Dovremo lottare, dare il massimo, come se fosse l'ultima partita: essere concentrati, determinati. Vogliamo difendere il secondo posto".