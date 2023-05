Pioli: “Godiamoci questa vittoria, non è stata semplice”

Al termine della partita, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Tempo di bilanci, sì. La Champions ci ha dato molto di più. Poi c'è stata tanta amarezza alla fine abbiamo perso contro l'Inter. In campionato abbiamo fatto meno di quello che ci aspettavamo invece. Quest'anno ci abbiamo provato su due fronti: è una squadra solida e forte. Godiamoci questa vittoria, non è stata semplice. Una stagione nel complesso particolare: abbiamo avuto molti giocatori al Mondiale e poi l'infortunio di Maignan. Ma alla fine siamo qui a goderci questo risultato. I ragazzi sono stati gli attori principali dell'annata. Se la sono meritata e hanno festeggiato come è giusto che sia, nonostante gli alti e bassi. Siamo stati sempre molto uniti e compatti."

E poi: "Il futuro? Dipende dagli obiettivi, se vogliamo essere competitivi la squadra va migliorata, è chiaro. Per tenere due competizioni di questo livello ci vogliono giocatori forti. Sono contento di avere giocatori giovani. Dipende dal club. Facile addossare colpe ai nuovi. Le responsabilità sono di tutti. Ci vuole pazienza: capisco che siamo il Milan e non ce n'è. Ma se si vuole puntare sui giovani bisogna aspettare. Il club deve avere la sua idea e portarla avanti. Quest'anno i bilanci sono in positivo e capire cosa vogliamo fare. Giovani o vecchi non importa. Per il resto io faccio l'allenatore: Maldini e Massara sapranno come fare nel caso."