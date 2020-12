Pioli: “Juventus favorita per lo Scudetto ma ci fa piacere essere lì”

TORINO – L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera. Il tecnico dei rossoneri si sta godendo la fine dell’anno da primo in classifica, dopo un 2020 ricco di soddisfazioni per la squadra rossonera. Il suo focus però è già alla partita contro la Juventus, in programma il 6 gennaio a San Siro.

“La sfida contro la Juventus a San Siro? Ci fa molto piacere essere lì. Studieremo come vincere e restarci. Una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo è per forza la favorita. Così come l’Inter, che l’anno scorso è arrivata a un solo punto dalla Juventus, ha speso parecchi soldi e non avrà impegni internazionali”.

Queste le parole di Pioli sulla classifica e sulla Serie A, che mai come questa stagione non ha ancora trovato una padrona, e che si appresta a regalare match importanti sia per i punti sia per il prestigio. Il tecnico del Milan ha poi chiosato sul mercato, con la finestra invernale che sta per iniziare. I rossoneri non hanno obiettivi precisi, ma come ci tiene a sottolineare il loro allenatore, qualora ci dovessero essere occasioni, i rossoneri si faranno trovare pronti per cercare di migliorare la rosa ora a disposizione del tecnico: “Non c’è un ruolo specifico da ricoprire. Se ci saranno occasioni, la proprietà si farà trovare pronta. Il Milan ragiona in questi termini: prende solo giocatori di grande livello o giovani che possano diventarlo”. Parole e idee sicure da parte dell’allenatore rossonero, che spera il prossimo anno di ripetere l’anno solare appena concluso, che ha visto il suo Milan in testa nella classifica che tiene conto di tutto l’anno. Un primato senza conto, ma che da fiducia alla squadra.

