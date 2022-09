Pioli: “Con la Juventus e il Chelsea due scontri diretti”

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Capisco le aspettative, ma la partita più difficile sarà quella di Empoli, per vari motivi. Non metto le mani avanti ma arriveremo da una sosta dove ritroverò i giocatori solo due giorni prima della trasferta di Empoli. Sarà una partita molto delicata poi è chiaro che parliamo degli scontri diretti contro Juventus e Chelsea".

Sulla stagione in corso: "Che sarà un campionato anomalo questo è evidente e bisognerà gestire bene i giocatori che andranno i Mondiali. E' un campionato che ci vedrà molto impegnati da ottobre fino al 13 novembre, rimanere nelle posizioni di vertice sarà un obiettivo non solo del Milan ma di tutte le squadre che vorranno vincere il campionato. Per i prossimi due mesi dobbiamo cercare di giocare bene, da Milan, e vincere tante partite".

Sul rinnovo: "Io al Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa uno non vorrebbe prendere in considerazione altro. Abbiamo ancora tante cose da fare ma non sono assolutamente preoccupato per il mio contratto né per il mio futuro. Noi abbiamo un livello alto, siamo una squadra forte, ho la fortuna di allenare un gruppo fantastico".