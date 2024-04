Pioli: “Momento delicato, ma sono soddisfatto della prestazione”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla partita con la Juventus, parlandone a DAZN. Ecco le sue parole: "Stiamo passando un momento delicato, reagire così è importante anche se è chiaro che si può fare meglio. Ci siamo sacrificati tanto per ottenere un risultato importante, lottando fino alla fine, la nostra è stata un buona reazione. Si lavora sull'orgoglio, dobbiamo per forza fare bene in queste ultime partite perché lo dobbiamo a noi stessi e al club. Prestazione? La loro catena di sinistra con Rabiot e Danilo era molto esperta, abbiamo provato a smuoverli. Nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima prestazione, nel secondo la Juve ha messo attaccanti e ci ha schiacciati ma ci siamo difesi bene, era importante non perdere. Li abbiamo aspettati di più, anche per le assenze che avevamo. Poi sono i risultati che determinano i giudizi, mi è piaciuto lo spirito, quando abbiamo un piano di gioco va portato fino alla fine e la squadra lo ha fatto. Sono molto soddisfatto della prestazione".