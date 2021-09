Pioli: “Ibra e Giroud out. Juve? Dobbiamo essere preparati per tutte le situazioni”

Il tecnico del Milan ha parlato

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juve: "A Liverpool ci siamo scottati a inizio partita, anche i nostri tifosi allo stadio, abbiamo fatto fatica. Ma abbiamo saputo reagire in un ambiente complicato ed è un segnale di maturità e di forza, ma c'è ancora differenza. Ci servirà per crescere. Mi fa piacere ritrovare Max, grande allenatore. E' difficile aspettarsi la Juve con un solo punto ma hanno avuto tanti nazionali e con qualche difficoltà, ma non siamo favoriti con la Juve. Loro hanno grandi campioni.

Infortuni? Ibra vorrebbe essere Superman ma ancora non lo è. Ci siamo confrontati, non ha avuto grandi miglioramenti e non sarà della partita sia lui che Giroud a causa di una lombalgia, ci concertiamo sulle risorse che abbiamo. "Ci sentiamo di essere una squadra forte, cerchiamo di vincere ogni singola partita. Il nostro livello si è alzato. La competitività del campionato italiano è alto e le prime sette sono vicine come valori. Juve? È una partita molto importante per entrambe le squadre, uno scontro diretto. Rimango convinto che per l'esito finale della classifica sarà utile fare più punti possibili con le squadre oltre le prime 7. Tutte le partite le prepariamo con la stessa attenzione e motivazione.

Mi aspetto una Juve aggressiva, dobbiamo essere preparati per tutte le situazioni. Per quanto riguarda noi, abbiamo i nostri atteggiamenti in fase difensiva. Certe squadre più hanno qualità e più corri dei rischi se le fai avvicinare. Come si può battere la Juve di Allegri? Cercando di giocare con grande attenzione e con molta qualità tecnica, solo così si possono vincere le partite. I duelli sono sempre decisivi, dobbiamo essere attenti e con molta forza di vincerne di più. . Con la Juve sarà un match di altissimo livello, possono ancora vincere il campionato. Voglio una squadra di personalità".