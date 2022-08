Juve, senti Pioli: “Campionato equilibrato, ci saranno 7-8 squadre”

Nella prima giornata di Serie A tutte le grandi hanno risposto presente, portando a casa i tre punti. In questa seconda giornata la Juventusaffronterà la Sampdoria a Marassi, per bissare il successo per 3-0 sul Sassuolo. Ma questo turno vedrà già uno scontro d'alta classifica: Atalanta-Milan, in programma domani sera al Gewiss Stadium. In conferenza stampa, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha analizzato la situazione dopo la prima giornata: "Alla fine conta fare i punti, per me il campionato sarà così equilibrato che sarà difficile fare lo stesso punteggio della scorsa stagione. Vero che alla prima giornata hanno vinto tutte, ma le cose cambieranno più avanti. Vincerà chi saprà giocare con intensità e qualità, gli scontri diretti comunque saranno fondamentali come lo scorso anno".