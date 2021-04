Pio e Amedeo: “Ronaldo pensa solo a sé stesso”

I due comici hanno parlato del portoghese

I due comici Pio e Amedeo hanno parlato in un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali hanno parlato del campionato italiano, dei giocatori incontrati durante il loro programma, e di Cristiano Ronaldo: " Cristiano Ronaldo ? Guardatevi la puntata di stasera e lo sketch con Eros Ramazzotti, tifoso juventino. Ci ironizziamo un po'. CR7 è molto forte, ma sembra costruito in laboratorio. Sembra che pensi solo ai cazzi suoi. Messi è più umano e vicino alla gente".

"I calciatori di oggi dalla Serie D in su si atteggiano, hanno tutti il gel e sono più simili a dei tronisti che a degli sportivi. A noi piaceva Attilio Lombardo che sembrava Lino Banfi e Franco Baresi. Zeman è una divinità, ha rivoluzionato il calcio come Arrigo Sacchi. Guai a toccarci Rambaudi-Baiano-Signori. Oltre c'è solo il mito: Roberto Baggio".

"Antonio Conte ci ospitò per una notte nella sua casa di Londra e ci diede pure 500 euro. Siamo rimasti amici, nel privato è simpatico e ha una vena comica. Scudetto strameritato per la continuità".

Di Ronaldo ha parlato anche Lapo Elkann dopo la richiesta di risarcimento della modella americana Mayorga: “Ho letto alcune indiscrezioni riguardanti #CR7. Purtroppo in passato anche io sono stato vittima di richieste di soldi da parte di OPPORTUNISTI senza SCRUPOLI. So quanto faccia stare male sentire MENZOGNE. Conosco bene @Cristiano e i Suoi VALORI. Sono Assolutamente CERTO che #CR7 sia estraneo ad ogni accusa. #iostoconcristiano e voglio farlo sapere pubblicamente perché so cosa si prova in quei momenti. Cristiano Ti Voglio Bene”. Ma parlando di mercato, la Juve punta alcuni profili giovani, ma già fortissimi, tutti i gioielli nel mirino della Vecchia Signora<<<