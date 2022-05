Tiago Pinto: “Zaniolo out per infortunio. Mercato? Non è il momento”

Ieri nella partita contro il Venezia, pareggiata 1-1, il talento giallorosso è andato in tribuna per un problema fisico. Le parole del gm.

Ieri sera la Roma, in uno stadio Olimpico gremito di pubblico per l'ultima partita in casa di questa stagione, non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro il Venezia. Gli arancioneroverdi erano scesi in campo con la consapevolezza di essere retrocessi, a causa del pareggio del pomeriggio tra Empoli e Salernitana, che aveva reso aritmetica la Serie B. Nonostante questo la squadra guidata da Soncin è scesa in campo con la voglia di fare una bella figura e lasciare la Serie A con un risultato importante. I lagunari sono passati subito in vantaggio con Okereke, poi la Roma nel finale ha trovato il pareggio con la rete di Shomurodov. Per i giallorossi così si è complicata la corsa all'Europa League e dovranno attendere i risultati di oggi e domani per poi giocarsi tutto venerdì contro il Torino, prima di pensare poi alla finale di Conference League.