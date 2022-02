Juve, Tiago Pinto: “Zaniolo? Stupito, non ne parlerò più…”

Il general manager della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn del futuro del talento giallorosso, da tempo nel mirino della Juve e non solo.

Queste le parole di Pinto: "Non vi nascondo che sono rimasto sorpreso da tutto il rumore che si è generato intorno a Zaniolo. Siamo nell'epoca in cui Messi ha lasciato il Barcellona. Nessun direttore può dire che un giocatore non verrà sicuramente ceduto. Zaniolo è uno dei giocatori più importanti della nostra rosa, ha un contratto fino al 2024. Ora è il momento di parlare della squadra. Sono qui anche per imparare, ma questa è una situazione che non ho capito. Mi hanno fatto piacere le parole del mister ieri, ha parlato di maturità. E mi ha fatto piacere che i tifosi della Roma non abbiano strumentalizzato le mie parole. Non parlerò più di Zaniolo".