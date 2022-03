Yeremi Pino: “La Juve non domina il gioco, possiamo vincere”

L'attaccante spagnolo classe 2002 ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della partita di ritorno degli ottavi di Champions League.

Il classe 2002 non dimostra timore reverenziale: " Il Villarreal non ha molto da perdere . Ci proveremo con ogni mezzo possibile. Se saremo uniti, potremo farcela ". Sulla Juve dice: "Sono una squadra con le idee molto chiare. Non hanno un gioco dominante ma hanno una grande 'garra' e la mentalità di chi combatte fino alla fine . Hanno molti giocatori di talento che, appena trovano degli spazi, non ti perdonano". E poi i bianconeri hanno giocato molte più partite di questo tipo: "La Juve è un club storico, abituato alla Champions. Di sicuro hanno più esperienza. Noi però abbiamo trovato la nostra identità , che ci ha permesso di vincere in Europa con un club e una città di provincia".

Da giovane attaccante poi non poteva non parlare del suo collega Vlahovic. Questo il suo parere sul centravanti serbo: "Lo avevo visto in un paio di video su Tik Tok. Per me è un crack. Prima della partita di andata però non lo avevo visto giocare dal vivo e mi è sembrato incredibile: è una bestia. E poi gli sono arrivati due palloni: con il primo ha fatto subito gol dopo 33 secondi e con l'altro ha costretto Rulli a fare una grande parata al minuto 85". Insomma Pino sa cosa significhi affrontare la Juventus, ma ha la sfrontatezza della gioventù dalla sua e la consapevolezza di una squadra che sa come ci si comporta in Europa. La Juve è avvisata.