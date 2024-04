Pineto-Juventus Next Gen, tutte le informazioni sulla partita

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato, con tutte le informazioni sulla partita dei bianconeri, in programma domani: "Domenica 14 aprile alle ore 14:00 la Juventus Next Gen sarà ospite del Pineto allo stadio “Pavone-Mariani” di Pineto. La gara d'andata, disputata a inizio dicembre a ad Alessandria, terminò in parità 2-2 con le reti, sponda bianconera, di Guerra e Ylidiz. PINETO-JUVENTUS NEXT GEN, DOVE VEDERLA La sfida tra Pineto e Juventus Next Gen, valida per la 36ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go".