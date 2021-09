Pinamonti: “Non avevo mai vinto allo Stadium di Torino, questo risultato ci dà fiducia”

L'attaccante ha parlato

Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa di presentazione di vari argomenti tra cui la partita di settimana scorsa contro la Juventus : "L'obiettivo è quello di raggiungere la salvezza prima possibile. Già prima del match contro la Juve avevo capito che potevamo fare un'ottima partita. Non avevo mai vinto allo Stadium di Torino , questo risultato ci dà fiducia ma ora non dobbiamo vanificare tutto e bisogna vincere anche la prossima gara contro il Venezia. Empoli? La trattativa è stata è abbastanza lunga, il mercato è stato un po' diverso rispetto agli altri anni. Il mister mi ha chiamato e mi ha fatto un bellissimo effetto, fa sempre piacere avere la considerazione del mister. Le mie ambizioni? Sono quelle di raggiungere la salvezza il prima possibile, ho visto che il gruppo è molto affiatato. Personalmente è migliorare lo score di 5 gol in Serie A, poi quello che viene in più sarà ben accetto.

Non mi sono soffermato sull'aspetto tecnico, perché bisogna andare oltre e lottare in ogni partita. Prima della Juve avevo già capito che la squadra poteva fare un'ottima partita. Empoli me l'hanno descritta sempre positivamente, per quel poco che ho visto posso confermare. Mi ha stupito molto che i tifosi fossero qui ad aspettarci dopo Torino alle cinque di mattina. Concorrenza? La concorrenza è sempre stimolante, io mi metto a disposizione, sono contento di avere compagni così. Dobbiamo essere tutti convinti che si può fare bene. Nazionale? Non è una cosa né lontana né vicina, non ci penso. Adesso penso solo a migliorare la squadra e dare il mio contributo. Non ho pressioni né bisogno di accelerare. Parole Andreazzoli? Mi hanno fatto molto piacere le parole del mister, sono d'accordo con lui, perché non mi sono mai tirato indietro. Facendo un campionato dove bisogna lavorare per la salvezza, bisogna anche fare a cazzotti".