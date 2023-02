Pimenta: “Superlega? Il progetto non è chiaro. Su Pogba…”

Rafaela Pimenta, procuratore di Paul Pogba, ha rilasciato delle dichiarazioni ad AS. Ecco le sue parole: "Superlega? Bisogna prima capire di cosa si tratta. Non hanno nemmeno avuto il tempo di spiegare bene cosa volevano fare. È stato come una bomba che è esplosa. Per me il progetto non è ancora chiaro ma mi sembra che ci sia l'intenzione di aggiungere qualcosa in più al divertimento del calcio, all'opportunità di vedere delle belle partite. Si tratta di fare un'aggiunta, non un punto di rottura. Penso che dovremmo avere sempre una mente aperta per creare, aggiungere, costruire e aumentare le possibilità di vivere meglio questa passione".