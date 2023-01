Pimenta: “Pogba preoccupato per la Juve? Dovreste chiedere a lui”

Ieri la Juventus ha perso a sorpresa in casa contro il Monza , con una prestazione molto negativa. Una delle poche note positive della giornata di ieri è stato il ritorno tra i convocati di Paul Pogba . Il francese poi non è entrato, complice l'andamento del match.

Presente all'Hilton Rome Airport in occasione delle ultime ore di mercato, l'agente del Polpo, Rafaela Pimenta, ha parlato ai cronisti presenti: "Ci hanno detto e contestato, 'perché avete lavorato per le tre parti?'. Gli Agnelli sono tra le famiglie più preparate nel calcio, una famiglia con background importante economico e aziendale, tutti sono stati felici, Pogba è con noi da 10 anni, l'ho visto anche ieri... Che problemi ci sono a rappresentare le tre parti, o due parti, in una negoziazione, rispetto a quello che invece è ora il nuovo regolamento FIFA? Non capisco". Sulla preoccupazione del suo assistito riguardo alla situazione della Juve: "Dovreste chiedere a lui, non al suo agente".