Pimenta su Pogba: “Paul è ottimista. E’ pronto per quando potrà tornare”

Pimenta , agente di Pogba , ha concesso un’intervista a Sky Sport da Roma a margine del Social Football Summit parlando anche della situazione che sta vivendo il suo assistito, numero 10 della Juve Paul Pogba. " Pogba come solito è ottimista e positivo. E’ un gran lavoratore. Si prepara e al momento in cui sarà possibile, lui è pronto".

Le parole di Pimenta sul mercato

L'agente ha poi proseguito: "Io sono entusiasta dei trasferimenti, ma bisogna essere realisti. Siamo a metà campionato, non è facile per una squadra lasciare andar un giocatore che gioca. E’ un mercato in cui non vogliamo fare forzature, rispettando quello che funziona e gli obiettivi delle squadre. Sicuramente capiteranno cose, Khephren Thuram è pronto. Ma la squadra può lasciarlo andare? Non penso, è un giocatore importante. Bisogna vedere e valutare".