Pimenta: “Il valore dei giocatori aumenterà col valore del calcio”

La Juventus ha ripreso questa estate il centrocampista francese del ManchesterUntied Paul Pogba, che per la seconda volta è passato da Manchester a Torino a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto. Un matrimonio, quello tra Pogba e la Juventus, che nel suo secondo capitolo non ha ancora visto scendere in campo il giocatore, a causa di un infortunio patito durante la tournée estiva in America. La Juventus attende il giocatore per gennaio, con Pogba che salterà anche la Coppa del Mondo.