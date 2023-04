Pimenta: “Pogba ragazzo d’oro, è dispiaciuto per la stagione alla Juve”

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha detto la sua a Il Corriere della Sera sul francese, centrocampista della Juventus. Ecco le sue parole: "Paul è come un nipote, anzi un figlio. Litighiamo, poi facciamo pace. Ragazzo d’oro. È molto dispiaciuto per questa stagione alla Juve: era arrivato felice come un bambino, per lui tornare era un sogno. Purtroppo le cose non sono andate come voleva, ora però è ottimista perché finalmente la forma fisica sta migliorando. Deve voltare pagina, ha tanto da dare alla Juventus.