Pimenta: “Pogba ha sempre fatto bene con lo United, sono loro ad avere problemi”

La procuratrice ha parlato del francese suo assistito e dell'avventura che il giocatore ha vissuto in Inghilterra di ritorno a Manchester

La Juventus ha riabbracciato nella giornata di ieri Paulo Pogba, che è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo essere stato lontano dal campo a seguito dell'infortunio riportato in estate durante la tournée. La decisione di non operarsi, alla quale è seguita in un secondo momento l'operazione, ha fatto perdere tempo al giocatore, che però è finalmente rientrato e dovrà solo mettersi in forma per essere a disposizione della squadra il prima possibile.

Il francese, tornato da Manchester, non ha potuto ancora mettere in mostra le qualità che lo avevano consacrato al grande calcio nella sua prima esperienza a Torino, con l'avventura successiva in Inghilterra dai Red Devils che non è andata come previsto. Intervistata dal quotidiano Telegraph, la procuratrice del giocatore Rafaela Pimenta ha parlato proprio della sua avventura ad Old Trafford.

"A mio avviso Pogba non ha fallito con la maglia del Manchester United, anzi: quando ha giocato ha sempre fatto bene, trascinando la squadra. Il problema è che il club inglese dovrebbe assumersi le proprie responsabilità per un progetto in fase di ricostruzione da anni e, fin qui, mai decollato. Quando Paul è tornato allo United nel 2016 è stata una scelta di cuore, è stato come tornare a casa. In quel momento era la scelta giusta da fare. Era felice, ma i piani non sono andati come ci si aspettava. Però è giusto che anche il club lo ammetta".