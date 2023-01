Pimenta: “Nedved primo grande colpo di Raiola”

Il procuratore Mino Raiola, venuto a mancare mesi fa, ha lasciato il suo impero in mano alla collaboratrice Rafaela Pimenta , che è diventata l'erede di tutto quello che controllava il procuratore, e degli interessi dei giocatori da lui controllati. L'agente ha parlato rilasciando un'intervista ai microfoni de Il Messaggero, ripassando gli affari conclusi dal suo ex capo, e guardando avanti a quello che il calcio potrebbe offrire nel futuro.

"Mino Raiola ha centrato il primo grande colpo portando Nedved alla Lazio, nel 1996. In seguito, io con lui ho siglato il contratto che portò Pavel alla Juve e alla conquista del pallone d'oro. Per quanto riguarda il meeting di Roma del 30 e 31 è una vera e propria chance. Serve una nuova centralità per il calcio italiano, oltre alla storia di Milano. Si farà rodaggio per tornare in estate. È una città così seducente, a dirigenti e agenti piacerà".