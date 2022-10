Pimenta: “Serve ancora tempo a Pogba, salterà i Mondiali”

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'evoluzione dell'infortunio del suo assistito. Ecco le sue parole: "Dopo gli esami medici sostenuti fra ieri e oggi a Torino e Pittsburgh, è doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di tempo per riprendersi dall'infortunio. Per questo motivo, Paul non potrà entrare a far parte della rosa della Juventus prima della pausa per i Mondiali e neanche di quella della Francia per il Qatar.