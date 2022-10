Pimenta: “Le parole di De Ligt sulla Juventus? Lui fa solo autocritica”

Rafaela Pimenta, procuratore di De Ligt, ha parlato del trasferimento dell'olandese, toccando diversi temi e svelando qualche retroscena.

redazionejuvenews

Rafaela Pimenta, avvocato che ha preso le redini dell'agenzia del compianto Raiola, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole su De Ligt: "S'è trasferito perché diceva che era il suo momento. Lui dall'inizio aveva in mente di fare certi passaggi. Non sono d'accordo quando si dice che lui critica la Juve, lui fa sempre un'analisi di sé stesso, fa un'autocritica e pensava che fosse giunta l'ora per fare un ulteriore passaggio in carriera, trasferendosi in Germania".

Su Haaland: "Tornare in Italia? All'inizio tutti volevano andare in Italia, non in Inghilterra. Si può rivoluzionare di nuovo, renderlo più spettacolare, più ricco e più interessante, per gli investimenti. Haaland vicino alla Juve? Non parlammo di lui, ma passarono in ufficio e quando eravamo lì nacque l'idea di parlare di Haaland, dopo averlo chiamato. Dopo hanno domandato. La clausola per lasciare il Real? Parla l'avvocato".

Sulla gestione dell'agenzia: "Come l'avvocato, devi difendere il tuo cliente. Nel calcio però non servono avvocati, servono agenti e procuratori, che diano la propria opinione e ti aiutino a valutare, portando la propria esperienza. A volte si può confondere con un rapporto di famiglia, i ragazzi si aprono con me e si fidano. E' un mondo molto maschilista, a volte i colleghi cercano di sottrarmi i giocatori, perché dicono che sono una donna e non capisco di calcio. Hanno cercato un paio di volte di intimidirmi".