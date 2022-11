Pillon: “La Juventus con la Lazio ha disputato la migliore gara dell’anno”

Bepi Pillon , allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Juventus . Ecco le sue parole: "Senza dubbio contro la Lazio ha disputato una delle migliori gare di questa stagione . Sembra che ci sia una ripresa e che la squadra abbia preso la strada giusta, hanno fatto un filotto importante che l'hanno condotta alla terza posizione in classifica e vedere la situazione di un mese fa, si può dire che è cambiato tutto".

Sul Napoli: "Indubbiamente la sosta è stata dannosa per il Napoli. Ora viaggiano a mille e fermarsi così può essere controproducente. Hanno però fatto vedere grandissime cose, sia sul piano del gioco sia in quello mentale. 8 punti sono tanti, ma mancano ancora tantissime partite e tutto può accadere. Ad oggi dico comunque che il Napoli è favorito per vincere lo scudetto".