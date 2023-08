Piccari non ha dubbi: “Alle spalle del Napoli metto la Juventus”

A TMW, Marco Piccari ha detto la sua sul mercato delle italiane. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Napoli campione d'Italia rimane, ad oggi, davanti a tutti nonostante il cambio del tecnico, la partenza del ds Giuntoli e del difensore Kim. La valutazione non è data solo per lo scudetto vinto, ma per i valori che questa squadra non può aver perso nel giro di poche settimane dopo la grande vittoria. La qualità dei singoli e l'idea di calcio rimane profonda come la consapevolezza di essere forti avendo dominato tutti gli avversari. Certo sarà difficile, se non impossibile, ripetere la stessa annata, ma la competitività di questa squadra rimane forte nella testa, nella tecnica e nella tattica: Garcia dovrà essere bravo a gestire e seguire quello che di buono si è fatto. La strada è stata tracciata, ora sarà fondamentale evitare il fuori pista. Il mercato è ancora aperto e sicuramente il difensore arriverà; unico punto interrogativo è la questione Osimhen ma anche in questo caso ci sono buoni presupposti per dare serenità all'attaccante nigeriano e alla squadra. I campioni ci sono e come."