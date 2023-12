Piccari: “Da Juve-Napoli mi aspetto un pareggio. Azzurri da quarto posto”

Piccari ha proseguito: "Allegri in ogni caso non potrà chiudersi esclusivamente, perché il Napoli creerà più del Monza. Davanti per la Juve partirei con Chiesa e Vlahovic, continuando ad insistere su di loro, per quanto si potrebbero sfruttare diversamente. I due allenatori cercheranno di trovare equilibrio e se dovessi fare un pronostico direi pareggio”.