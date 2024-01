Piccari: “Chiesa non più titolarissimo nella Juventus. Avrei tenuto Kean”

Marco Piccari ha parlato delle nuove gerarchie in attacco della Juve, in particolare delle situazioni legate a Federico Chiesa e Moise Kean

Intervenuto a Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato degli elementi a disposizione della Juventus nel reparto offensivo. In particolare, il giornalista si è concentrato su Federico Chiesa e Moise Kean che, per diversi motivi, non vivrebbero il loro momento migliore in bianconero. Ecco le sue parole:

“In questo momento la squadra ha raggiunto un equilibrio che non va toccato. Quando Chiesa tornerà dovrà giocarsi il poso con Yildiz, che sta andando benissimo e crea calcio con una facilità estrema. Per il mercato avrei invece tenuto Kean onestamente. Il prestito all’Atletico in prospettiva ci può stare, ma in questo testa a testa con l’Inter avrei tenuto un’arma in più”.