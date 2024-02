Piccari: “Allegri non sta più incidendo nel gioco della Juventus”

Intervenuto a Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato delle difficoltà che starebbe recentemente trovando Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole: “Allegri non è mai stato il mio allenatore, ma non credo che faccia le cose tanto per farle. Ha le sue idee, in questo momento però queste idee non incidono e lo dimostra anche il percorso di Mourinho. Con l’Empoli si è inceppato qualcosa, come Empoli e Udinese dovevi fare due vittorie perché con l’Inter ci sta di perdere. Il non schierare Yildiz dall’inizio con l’Empoli non l’ho capito, non capisco perché non abbia osato in quel momento. Ho l’impressione che Allegri voglia essere sempre protagonista, quando i protagonisti dovrebbero essere i giocatori".