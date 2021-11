“Pianta il tuo albero”: la Juve per un futuro sostenibile

La Juve promuove l'iniziativa "pianta il tuo albero"

La Juventus ha organizzato, in collaborazione con Treedom, una mattinata di formazione al J College per le proprie Giovanili. Di seguito riportiamo il comunicato dal sito web ufficiale bianconero: "Favorire comportamenti e azioni positive alle nuove generazioni, dentro e fuori dal campo di gioco. Con questo scopo Juventus ha organizzato, in collaborazione con Treedom, una mattinata di formazione al J College per le proprie Giovanili. Qual è il collegamento tra calcio e ambiente? Come è possibile contribuire attivamente all’impatto sul pianeta? Quali sono i rischi legati al climate change?

Questi e altri quesiti sono stati affrontati nell’auditorium del J College durante l’incontro tenuto in collaborazione con Treedom destinato alla rosa dell'Under 19 e ad altri studenti del liceo bianconero, al termine del quale hanno ricevuto un ecogadget personalizzato per contribuire ulteriormente in prima linea alle iniziative ambientali di Juventus, in aggiunta al progetto con One Tree Planted che da quest'anno vede protagonisti anche i giocatori della Primavera. Trasmettere importanti spunti di riflessione attraverso un momento formativo, concretizzando il più possibile l’approccio intrapreso per ridurre al massimo il proprio impatto ambientale; questo incontro si inserisce nell’ambito di un percorso globale e ambizioso volto anche alla sensibilizzazione attiva delle giovani generazioni, toccate direttamente da temi fondamentali come quello ambientale.

Sono stati 25.000 gli alberi piantati la scorsa stagione, mentre fin qui, quest’anno, i nuovi alberi piantati a suon di gol sono 8800. Siamo solo all’inizio, naturalmente, e ogni contributo è prezioso e fondamentale. Per questo, oltre alle reti della prima squadra maschile, questa stagione contribuiscono anche quelle della prima squadra femminile e quelle messe a segno in UEFA Youth League dall’Under 19. Periodicamente vi terremo aggiornati sui risultati ottenuti e, ogni volta che esulteremo per un gol, avremo un motivo in più per essere orgogliosi. Anzi, 100. L’impegno ambientale di Juventus, intrapreso la scorsa stagione grazie agli accordi “Sports for Climate Action Framework” e “Climate Neutral Now” delle Nazioni Unite, dunque, prosegue". (juventus.com)