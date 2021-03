Photo of the game: fast Cristiano!

La Juve ha analizzato le fasi più importanti della vittoria di Cagliari

Tramite il proprio sito web ufficiale, la Juventus ha voluto segnalare che, quella segnata al Cagliari domenica sera, è stata la seconda tripletta più veloce in carriera per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, per gonfiare la rete di Cragno per tre volte, ha impiegato soltanto 32 minuti: "Quella che ha deciso Cagliari-Juve è stata la seconda tripletta più veloce in carriera per Cristiano Ronaldo: tre gol nei primi 32 minuti, solo contro l'Espanyol nel settembre 2015 ha fatto meglio, in 20 minuti. Una Tripletta "perfetta", con gol di destro, di sinistro e di testa per Cristiano Ronaldo: la prima per un giocatore della Juventus in Serie A da agosto 2007 (Trezeguet contro il Livorno). Cristiano ha segnato 87 gol in carriera nel mese di marzo, record per lui in un singolo mese tra club e nazionale maggiore. Sono otto le marcature multiple in questa Serie A per lui nessun giocatore dei maggiori cinque campionati europei ne conta di più in stagione. Con i gol alla Sardegna Arena, ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato in Serie A, segnando il quinto gol di testa, nei maggiori cinque campionati europei hanno fatto meglio solo Delort, Calvert-Lewin e Kalajdzic (sei).