Phillips è pronto a lasciare il City: niente Juve, è vicino al Barcellona

Il centrocampista inglese vuole lasciare la Premier per accasarsi alla corte di Xavi. Contatti in corso, Deco ci prova

Kalvin Phillips resta in uscita in questo gennaio. Il centrocampista inglese è sato offerto a mezza Europa, ma non gha ancora trovato una destinazione. Phillips era stato anche nel mirino della Juventus, che aveva pensato a lui ad inizio sessione, salvo poi virare su altri elementi e abbandonare la pista, che ora si è invece accesa in Spagna, per il Barcellona.

Il giocatore piace molto al direttore sportivo blaugrana Deco. Phillips spinge per l'addio e il Barcellona, come scrive il Mundo Deportivo, sarebbe pronto ad accoglierlo volentieri, seppure l'operazione sia molto complicata. Il West Ham, infatti, spinge per mantenerlo in Premier, così come il Newcastle cerca uno spiraglio per inserirsi. La concorrenza è agguerrita, ma il Barça ci prova.