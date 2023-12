Kalvin Phillips alla Juve? Il punto sulla trattativa per il mediano inglese

Il centrocampista ex Leeds è in procinto di lasciare l'Inghilterra per trasferirsi altrove. Giuntoli è al lavoro per ottenere il sì del City

La Juventus è in pressing per prendere a gennaio Kalvin Phillips in prestito dal Manchester City. C'è l'ok del giocatore secondo Fabrizio Romano. Adesso la trattativa serrata è con i Citizens per provare a trovare l'intesa sulle percentuali dell'ingaggio da pagare fino a fine stagione. Il mediano, esploso con Bielsa, vuole lasciare la formazione di Pep Guardiola dove è fuori dal progetto.

Phillips può rappresentare l’uomo equilibratore di un centrocampo con rotazioni corte, nell’ambito di una operazione sostanzialmente gratuita e senza nessun esborso impattante sull’attuale bilancio d’esercizio. Di fatto è la soluzione migliore per la Juve che ha bisogno di un rinforzo a costo zero, a meno che non avvengano a gennaio plusvalenze significative con Iling Junior o Soulè.

