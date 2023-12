Petruzzi: “Vlahovic favorito su Lukaku per il gioco della Juventus”

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Petruzzi ha parlato degli attaccanti rispettivamente di Juventus e Roma. Per l'ex giallorosso, Dusan Vlahovic avrebbe più chance di incidere nel match rispetto a Romelu Lukaku. Ecco perché: "Sono due attaccanti diversi. Io stravedo per Lukaku, è un attaccante meraviglioso, che si è migliorato avendo avuto uno bravo come Conte. Vlahovic è favorito nel gioco della Juve, perché si va sul fondo e si crossa, la Roma invece deve ancora conoscere meglio Lukaku, perché spesso viene servito in maniera diversa da come lui la predilige".