Petagna: “Dispiace per Insigne. Se Lozano avesse segnato parleremmo di altro”

TORINO – La Juventus ha conquistato ieri sera la Supercoppa Italiana, la nona della sua storia, vincendo contro il Napoli per 2-0, nella finale andata in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I bianconeri si sono imposti grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, che nel recupero ha fissato il risultato sul 2-0 finale. La Juventus riparte quindi dopo la brutta sconfitta subita a San Siro contro l’Inter domenica sera, con Andrea Pirlo che già guarda avanti alla partita in programma domenica a pranzo contro il Bologna, dove la sua squadra dovrò confermare i passi avanti fatti, anche dal punto di vista caratteriale.

A commentare la partita, al fischio finale, è stato anche l’attaccante del Napoli Andrea Petagna, che ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport, ai quali ha analizzato la partita e la sconfitta subita contro i bianconeri, con gli azzurri che ieri sera hanno creato poche occasioni, nelle quali Szczesny si è sempre fatto trovare pronto.

“Noi abbiamo avuto due grandissime occasioni, Szczesny è stato bravissimo, e poi un rigore sbagliato. Ma siamo stati compatti e abbiamo dato un bel messaggio a Gattuso. Dobbiamo pensare a domenica ora. Mancanza di coraggio e cattiveria? Non saprei, forse si vede da fuori, può essere, ma noi abbiamo dato tutto contro una squadra forte come la Juve. Non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo continuare ad ascoltare il mister e mantenere la consapevolezza di essere forti e l’abbiamo sempre dimostrato anche quando abbiamo perso. Oggi siamo stati leggermente inferiori dal punto di vista del gioco, ma abbiamo creato lo stesso grandi occasioni e se la palla di Lozano fosse entrata forse staremmo giocando i supplementari o addirittura parleremmo di qualcos’altro. Insigne? Dispiace per lui, napoletano che sbaglia contro la Juve, ma lui è il nostro leader e ci farà vincere tutte le prossime partite.”

