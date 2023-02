Pessotto: “Dobbiamo fare di tutto per arrivare in fondo all’Europa League”

"Stiamo facendo un grande lavoro sui giovani, siamo molto contenti. Stiamo iniziando a raccogliere i frutti di un lavoro iniziato dieci anni fa. Oggi in prima squadra abbiamo quattro ragazzi che hanno dimostrato di saper reggere la maglia della Juventus e di fare bene, e questo è da stimolo per i ragazzi che sono in Next Gen ed in Primavera. C'è qualche ragazzo che potrebbe salire a breve: Yildiz gioca in Primavera, dovrà passare per la Next Gen, dove ci sono già giocatori che potrebbero salire in prima squadra".