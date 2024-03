Peruzzi: “La mia Juve poteva vincere di più di quello che ha conquistato”

Angelo Peruzzi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "La mia Juve? Forse potevamo vincere anche di più, ma quello che abbiamo vinto resterà nella storia per sempre. Abbiamo fatto tre finali di Champions e potevamo vincerne almeno due e non solo una, però ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto. La Juve di oggi? Ci sta che abbia dei passaggi a vuoto, ma l'obiettivo stagionale era arrivare tra le prime quattro e quindi cercano di arrivare più possibile quarti. Allegri? Quando uno crede in un allenatore, deve andare avanti. Quindi, non vedo perché si debba cambiare. Se serve un altro elemento in società oltre a Giuntoli? Sinceramente non lo so, non essendo addetto. Se chiamassero me? Non penso".