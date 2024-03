Perinetti: “La Juventus sta facendo un buon campionato”

Giorgio Perinetti , dirigente, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Innanzitutto bisogna dire che l'Inter quest'anno è una macchina perfetta, molto determinata nel vole conquistare lo scudetto, dopo le due stagioni precedenti in cui Simone Inzaghi ha fallito il tentativo.

I nerazzurri stanno dominando meritatamente e inseguirla è difficile per nessuno. Le altre non ci sono riuscite, la Juve fino ad un certo punto. Poi è venuta meno la determinazione, c'è stato qualche infortunio, fermo restando che quando schieri tanti giovani è normale avere un rendimento non costante. La Juve sta comunque facendo un buon campionato, considerando che c'è un'Inter inarrivabile.