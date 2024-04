Perinetti: “Il terzo posto della Juventus con questa rosa è già tanto”

Intervistato a Tmw Radio, Giorgio Perinetti ha parlato del momento negativo in stagione della Juventus. In un certo senso, il dirigente guarderebbe al bicchiere mezzo pieno considerando i risultati complessivi ottenuti. Per Perinetti, il terzo posto in Serie A sarebbe già un traguardo al di sopra delle qualità della rosa bianconera. Sul piano del gioco, non ci si esaltava neppure nella prima metà di campionato. Ecco le sue parole: "Il problema della Juve? La squadra non giocava bene nemmeno quando vinceva. Rispetto all'organico il terzo posto è tanto, non so se per la lotta alla Champions sia già fatta perché c’è l’Atalanta in forma e un ottimo Bologna".