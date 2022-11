Perinetti: “Conte non è insensibile al richiamo della Juventus”

Giorgio Perinetti , dirigente, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando della Juventus . Ecco le sue parole: "Il ritorno di Conte alla Juventus? Il nome ogni tanto ritorna. Ma la Juve sembra attraversare momenti un po’ così e quindi il nome gira. Credo che Conte non sia insensibile al richiamo della Juventus in ogni caso. Però bisognerà vedere se Allegri raddrizzerà la situazione".

Sul Napoli: "La qualità del gioco e dei singoli e la compattezza che ha ottenuto Spalletti fanno pensare ad un Napoli che può arrivare fino in fondo. C’è però questa imprevedibilità della sosta, bisognerà capire come verrà gestita. Da Kvaratskhelia a Kim bravo lo scouting del Napoli. Giuntoli in passato è stato criticato, ora ha trovato giocatori forti quanto quelli che sono andati via".