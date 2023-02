Perin: “Io sono sempre a disposizione. Con l’Inter non è una vendetta”

Il secondo portiere bianconero, titolare nella vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia, ha commentato il match con la Lazio a Mediaset

Ieri sera la Juventus ha battuto la Lazio per 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. Decisivo il gol di Bremera fine primo tempo. Dopo il match, Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo dato una bella risposta dopo la partita non all’altezza contro il Monza. Siamo stati presenti, tonici, abbiamo vinto i contrasti e le seconde palle. Quando siamo questi, siamo la squadra che ha vinto otto partite di fila, dobbiamo mantenere questi standard e trovare questa continuità".

Le ragioni della crisi: "Non lo so. Siamo stati continui fino al Mondiale. Dopo la pausa c’era la percezione di non riuscire a essere lucidi. Siamo stati bravi a unirci nel periodo di crisi. I più esperti stanno dando tanto, così come i giovani: questo gruppo per come lavora merita tanto. Prendiamo quanto di buono abbiamo fatto oggi e continuiamo su questa strada".

La semifinale con l'Inter sarà la rivincita della finale dell'anno scorso: "Il passato non conta, cerchiamo di vivere nel presente. E’ una grande partita, una delle più avvincenti del calcio italiano, ma non bisogna approcciarla come una vendetta. Adesso pensiamo alla Salernitana, dobbiamo essere bravi a tirare fuori il massimo. Poi l’Inter la prepareremo come tutte le partite: solo così possiamo dare continuità di risultati e prestazioni dal punto di vista caratteriale".

Da secondo, risponde sempre presente: "Io mi metto a disposizione, ogni giorno ho un'alta considerazione da parte di tutti. Mi preparo tutte le settimane come se dovessi giocare, così se sono chiamato in causa non devo mettere l’interruttore sul tasto on. Questo mi aiuta a dare una mano alla squadra".